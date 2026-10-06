В Подмосковье успешно завершены работы по стрижке газонов. С мая по октябрь коммунальные службы провели 21 436 покосов, из них 14 192 на дворовых и 7 244 на общественных территориях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Таджик оправдал и...
- Киев и Вашингтон ...
- Профессор Фельдма...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым