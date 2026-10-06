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Царьград

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Подмосковье завершило 21 436 покосов газонов с мая по октябрь

Подмосковье завершило 21 436 покосов газонов с мая по октябрь

В Подмосковье успешно завершены работы по стрижке газонов. С мая по октябрь коммунальные службы провели 21 436 покосов, из них 14 192 на дворовых и 7 244 на общественных территориях.

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