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Путин пообещал продолжение содействия странам Африки со стороны России

Путин пообещал продолжение содействия странам Африки со стороны России

Россия и впредь будет оказывать Африке содействие в борьбе с терроризмом и других сферах. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, которое 10 ноября зачитал глава российского МИДа Сергей Лавров.

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