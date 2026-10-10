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FiNE NEWS

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Трамп угрожает Украине прекращением передачи разведывательных данных из-за ударов по российским НПЗ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность прекращения передачи разведывательной информации Украине в ответ на продолжающиеся удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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