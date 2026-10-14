Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

342 подписчика

Шедевры из собрания Пушкинского музея покажут на городских экранах

Шедевры из собрания Пушкинского музея покажут на городских экранах

12 октября директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Екатерина Проничева и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области популяризации культуры и искусства.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым