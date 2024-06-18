Какая привычка с первой секунды выдает низкий интеллект: почему важно контролировать себя за столом Евгения КомароваОб этикете за столом можно написать полноценную книгу, если вспоминать все правила, возникшие в разных эпохах.
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