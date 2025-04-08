В 2024 году более 13 тысяч человек стали волонтерами культуры Татарстана

В новом здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала прошла церемония подведения итогов работы волонтеров культуры Республики Татарстан за 2024 год, а также награждение активистов Регионального отделения Всероссийского общественного движения в сфере культуры «Волонтеры культуры».