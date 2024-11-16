Зачем в гористой местности Германии была построена необычная железная дорога

В Германии всегда стремились к экзотическим и инновационным транспортным решениям. Одним из наиболее интересных примеров этого тренда стала подвесная железная дорога, которая была построена на западе страны.
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