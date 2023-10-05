Путин о ядерных испытаниях и профицитном бюджете, 51 погибший при обстреле в Харьковской области, доллар снова дороже 100 рублей

Владимир Путин выступил с очередной программной речью на Валдайском клубе. Основной месседж российского лидера для иностранной аудитории остается прежним — это привычный набор антиамериканских тезисов с перечислением обид на Запад.
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