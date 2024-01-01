Огромная щепа впилась в тело ребенку во время катания с горки в свердловском городе

КАРПИНСК, 1 января, ФедералПресс. Подросток получил рваную рану пятой точки при катании с горки и экстренно был госпитализирован в больницу в Карпинске Свердловской области, сообщили в региональной прокуратуре.
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