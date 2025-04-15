Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил заявление казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева о территориальной целостности стран.
Ларов заявил о несогласии с позицией Токаева по территориальной целостности
Комментарии
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Eduard
Я бы ему просто в рожу дал,это более понятно!
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17 час.
Eduard
Переберите историю Казахстана чьи там территории!
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17 час.
ВА
Владимир Андреев
Что за дурь? А давайте вернемся на сто лет назад и посмотрим официальные карты Туркестана... а еще ранее Бухарского Эмирата и Хорезмского царства.... Много ли " союзных республик" реально существовало в то время? Откуда они вдруг взялись?
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11 час.
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