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    Что за дурь? А давайте вернемся на сто лет назад и посмотрим официальные карты Туркестана... а еще ранее Бухарского Э...Ларов заявил о не...
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    Переберите историю Казахстана чьи там территории!Ларов заявил о не...
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    Я бы ему просто в рожу дал,это более понятно!Ларов заявил о не...

Ларов заявил о несогласии с позицией Токаева по территориальной целостности

Ларов заявил о несогласии с позицией Токаева по территориальной целостности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил заявление казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева о территориальной целостности стран.

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Комментарии
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Eduard
Я бы ему просто в рожу дал,это более понятно!
Ответить
17 час.
Eduard
Переберите историю Казахстана чьи там территории!
Ответить
17 час.
ВА
Владимир Андреев
Что за дурь? А давайте вернемся на сто лет назад и посмотрим официальные карты Туркестана... а еще ранее Бухарского Эмирата и Хорезмского царства.... Много ли &quot; союзных республик&quot; реально существовало в то время? Откуда они вдруг взялись?
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11 час.
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