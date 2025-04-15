Ларов заявил о несогласии с позицией Токаева по территориальной целостности

Я бы ему просто в рожу дал,это более понятно!

ВА

Владимир Андреев

Что за дурь? А давайте вернемся на сто лет назад и посмотрим официальные карты Туркестана... а еще ранее Бухарского Эмирата и Хорезмского царства.... Много ли " союзных республик" реально существовало в то время? Откуда они вдруг взялись?