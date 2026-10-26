Польша приостановила поставки военной помощи Украине из-за «года УПА» Марина Совина Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Польша отменила передачу пакета помощи Украине из-за скандального решения Львовского областного совета объявить 2027-й Годом памяти Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России).
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