Когда россиянам ждать бабьего лета-2024 и сколько оно будет длиться: синоптики назвали точные даты Ольга ВайленкоВ начале осени 2024 года природа снова готовится подарить россиянам приятный бонус в виде бабьего лета — периода теплой и сухой погоды, который знаменует окончание лета и плавный переход к осенним холодам.