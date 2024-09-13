Когда россиянам ждать бабьего лета-2024 и сколько оно будет длиться: синоптики назвали точные даты Ольга ВайленкоВ начале осени 2024 года природа снова готовится подарить россиянам приятный бонус в виде бабьего лета — периода теплой и сухой погоды, который знаменует окончание лета и плавный переход к осенним холодам.
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