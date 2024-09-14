Высший совет магистратуры (ВСМ) отреагировал на опасения по поводу увольнения шести судей

Высший совет магистратуры (ВСМ) недавно опубликовал пресс-релиз, в котором ответил на опасения, высказанные Ассоциацией судей по поводу увольнения шести судей главой государства Майей Санду, сообщает Noi.
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