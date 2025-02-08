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Регион 29

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«Поморские ЁлкИголки» из Архангельска получили золото на «Продэкспо-2025»

Напиток архангельской компании «Ария» завоевал золотую медаль в номинации «Инновационный продукт» на международной выставке «Продэкспо-2025» в МосквеНапиток архангельской компании «Ария» завоевал золотую медаль в номинации «Инновационный продукт» на международной выставке «Продэкспо-2025» в МосквеЭто крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России, где представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов.

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