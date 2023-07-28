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В Крестецком районе полицейские поймали вора, когда он уснул на обочине дороги

В Крестецком районе полицейские поймали вора, когда он уснул на обочине дороги

В отдел МВД России по Крестецкому району обратилась местная жительница, которая рассказала о краже, произошедшей ночью.

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Комментарии
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Сергей Терентьев
Да уж тяжолая и изнурительная работа у вора, ни одохнуть, ни присесть ни покурить, аж с усталости уснул бедняга, на работе. Ну теперь домой отправиться, поспит вдоволь, ведь не миллионы и миллиарды воровал, что бы не сеть.
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