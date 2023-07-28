В Крестецком районе полицейские поймали вора, когда он уснул на обочине дороги

ПровинцияруОбществоПодписатьсяВ Крестецком районе полицейские поймали вора, когда он уснул на обочине дорогиВ отдел МВД России по Крестецкому району обратилась местная жительница, которая рассказала о краже, произошедшей ночью.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСергей ТерентьевДа уж тяжолая и изнурительная работа у вора, ни одохнуть, ни присесть ни покурить, аж с усталости уснул бедняга, на работе. Ну теперь домой отправиться, поспит вдоволь, ведь не миллионы и миллиарды воровал, что бы не сеть.Ответить17 час.
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