В Крестецком районе полицейские поймали вора, когда он уснул на обочине дороги

Сергей Терентьев

Да уж тяжолая и изнурительная работа у вора, ни одохнуть, ни присесть ни покурить, аж с усталости уснул бедняга, на работе. Ну теперь домой отправиться, поспит вдоволь, ведь не миллионы и миллиарды воровал, что бы не сеть.