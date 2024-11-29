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«Ну вот есть же и хорошие новости!»

«Ну вот есть же и хорошие новости!»

Детали. Как пишет кипрское издание Politis, список был подготовлен около месяца назад, и в нем оказались дела российских миллиардеров, а также малазийского биржевого маклера Джо Лоу, обвиняемого в финансовых преступлениях.

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