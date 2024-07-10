Всем привет, не знаю как написать пост, не судите строго. Итак, я поехал на отдых в деревню недалеко от Саравата в Республике Башкортостан.
Кто знает что это за чудо-юдо?
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Бред алкоголика или наркомана? Укусил все же паук афтыря, укусил, теперь в Башкирии будет свой Человек-Паук и это будет нашим ответом, нет, не Чемберлену, Голливуду!
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11 час.
Анастасия Гончарова
явно на виду похмельный синдром душевнобольного из палаты №6...😏
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5 час.
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