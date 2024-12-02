Александр Серяков: «СМ-Клиника»: «Во всем мире наблюдается рост онкологической заболеваемости»

По словам эксперта, ежегодно в России диагностируют около 600 тысяч новых случаев злокачественных образованийС профессором, доктором медицинских наук Александром Серяковым обсудили текущие проблемы роста онкологических заболеваний, причины возникновения мутаций и последствия коронавирусной инфекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии