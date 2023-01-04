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Мэттьюс набрал 500 очков в НХЛ за 445 матчей – быстрее всех в истории «Торонто»

Остон Мэттьюс набрал 500 очков в НХЛ за 445 матчей – быстрее всех в истории «Торонто». Форвард «Лифс» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:6 Б).

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