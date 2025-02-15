Дело об «Украините», или Теракт, который не случился

Штурмовая группа ФСБ 13 февраля застрелила в Псковской области трех террористов. На кадрах оперативной съемки обозначились несколько пакетов с кальциевой селитрой, вокруг которой разгорелся нешуточный ажиотаж[center].
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