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Военное обозрение

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Дело об «Украините», или Теракт, который не случился

Дело об «Украините», или Теракт, который не случился

Штурмовая группа ФСБ 13 февраля застрелила в Псковской области трех террористов. На кадрах оперативной съемки обозначились несколько пакетов с кальциевой селитрой, вокруг которой разгорелся нешуточный ажиотаж[center].

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