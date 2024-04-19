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Банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ

Банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ

Американский банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ в немецкий федеральный суд. JP Morgan Chase потребовал от российской финансовой организации прекратить попытки взыскать 439,5 миллиона долларов с заблокированного счета.

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