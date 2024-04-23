Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе проверки по факту ДТП с участием пассажирского автобуса Республике Северная Осетия-Алания

В социальных медиа размещены публикации, в которых сообщалось о ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля, произошедшем 22 апреля 2024 года на 12 километре автомобильной дороги в направлении Владикавказа.
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