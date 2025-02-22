В Германии депутат объяснил, почему Мерц не выполнит свои обещания

Необходимость формирования коалиции не позволит кандидату на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) реализовать свои предвыборные обещания, заявил координирующий работу фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) депутат в ландтаге (земельном парламенте) Тюрингии Торбен Брага, 22 февраля сообщило РИА Новости.