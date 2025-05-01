МВД раскрыло детали схемы хищения денег у военных в Шереметьево

Возбуждено 9 уголовных дел в отношении таксистов, подозреваемых в хищении средств у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту ШереметьевоВозбуждено 9 уголовных дел в отношении таксистов, подозреваемых в хищении средств у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево.