МВД раскрыло детали схемы хищения денег у военных в Шереметьево

Возбуждено 9 уголовных дел в отношении таксистов, подозреваемых в хищении средств у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту ШереметьевоВозбуждено 9 уголовных дел в отношении таксистов, подозреваемых в хищении средств у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево.
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