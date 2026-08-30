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Рэпера Потапа захотели лишить звания заслуженного артиста Украины

Рэпера Потапа захотели лишить звания заслуженного артиста Украины

Активисты, сторонники соблюдения языковых норм, зарегистрировали на сайте офиса Владимира Зеленского петицию с требованием лишить украинского певца, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) звания заслуженного артиста Украины.

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