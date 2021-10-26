Народная медицина

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Как сон влияет на вес

Как сон влияет на вес

Люди, которые обычно спали 5 часов или меньше за ночь, показали 32-процентный прирост висцерального жира (опасный тип, связанный с сердечными заболеваниями и другими хроническими заболеваниями) против 13-процентного прироста среди тех, кто спал шесть или семь часов в сутки Вы, наверное, не думаете о шуме с точки зрения цветов, но существует радуга шума — от знакомого белого шума, который возникает, когда телевизор переходит в статический режим до более высокого синего шума, который похож на громкое шипение воды.

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