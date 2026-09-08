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Daily Storm

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ЛДПР предложила публиковать реестры очередников и раскрывать основания внеочередной выдачи жилищных сертификатов мигрантам

ЛДПР предложила публиковать реестры очередников и раскрывать основания внеочередной выдачи жилищных сертификатов мигрантам

Элеонора Кавшар призвала направлять каждый случай несоблюдения закона на проверку прокуратурыПресс-секретарь партии Элеонора Кавшар выступила на форуме ЛДПР «Россия без мигрантов» с инициативой о прозрачности жилищных очередей.

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