Взлет и падение самого успешного совместного предприятия в мире

© AP Photo / Charles Dharapak Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Американская экономика тесно связана с китайской, и попытки США изменить это обречены на провал, пишет NYT.
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