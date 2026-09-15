Пентагон обнародовал первый доклад о войне с Ираном: дефицит боеприпасов и потери на 33,4 млрд долларов

Генеральный инспектор Министерства обороны США в понедельник опубликовал свой первый доклад о войне с Ираном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ «Женятся на госуд...
- В России зафиксир...
- Улётный мерч и Шу...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым