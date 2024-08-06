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Царьград

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Одного удара "мало": Армения отказалась от учений ОДКБ в Киргизии

Одного удара "мало": Армения отказалась от учений ОДКБ в Киргизии

Ереван выступил против своего участия в учениях с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024"Накануне стало известно, что Армения отказалась от учений ОДКБ "Кобальт-2024", которые пройдут в середине августа в Новосибирске.

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