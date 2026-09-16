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Царьград

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Лавров пошутил о возможном затоплении Мальдив от потока туристов

Лавров пошутил о возможном затоплении Мальдив от потока туристов

Министр иностранных дел Сергей Лавров в шутку задался вопросом о возможности затопления Мальдив от притока русских туристов на международном фестивале молодежи, проходящем с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.

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