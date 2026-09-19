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Царьград

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InfoBRICS: слова Сикорского о России – бравада. В Калининграде есть "Искандеры"

InfoBRICS: слова Сикорского о России – бравада. В Калининграде есть "Искандеры"

Издание напомнило, что в Калининградской области размещена ракетная бригада, оснащённая оперативно-тактическими комплексами "Искандер".

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