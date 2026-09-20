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ТАСС

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Лантратова: на горячие линии омбудсменов поступило более 2 тыс. звонков

Лантратова: на горячие линии омбудсменов поступило более 2 тыс. звонков

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 2 тысяч звонков по выборам поступило на горячие линии уполномоченный по правам человека в регионах РФ, в основном они носят консультативный характер.

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