Лантратова: на горячие линии омбудсменов поступило более 2 тыс. звонков

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 2 тысяч звонков по выборам поступило на горячие линии уполномоченный по правам человека в регионах РФ, в основном они носят консультативный характер.
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