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Регион 29

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В Поморье ужесточат правила строительства рядом с объектами культурного наследия

Законопроект, который рассмотрят 23 сентября, наделяет инспекцию по охране объектов культурного наследия новыми полномочиями и вводит обязательные исследования перед реставрацией.

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