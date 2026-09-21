В Поморье ужесточат правила строительства рядом с объектами культурного наследия

Законопроект, который рассмотрят 23 сентября, наделяет инспекцию по охране объектов культурного наследия новыми полномочиями и вводит обязательные исследования перед реставрацией.
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