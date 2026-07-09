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Мнение: «Наши войска, несмотря ни на что, продвигаются на Запад», – Георгий Асатрян

Мнение: «Наши войска, несмотря ни на что, продвигаются на Запад», – Георгий Асатрян

Эксперт НИУ ВШЭ, автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора», автор Telegram-канала «Политэкономика момента» Георгий Асатрян в эфире программы «Мнение» заявил, что несмотря на попытки Запада оказать медийное давление на Россию, именно за ней остается преимущество «на земле».

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