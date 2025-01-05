Ушёл из жизни один из бывших премьеров Греции

В возрасте 88 лет ушел из жизни бывший премьер-министр Греции Костас Симитис. Как пишут греческие СМИ, Симитис был одной из ключевых фигур политической сцены Греции, его считают одним из основателей партии ПАСОК.
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