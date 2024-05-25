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Влияние алкоголя на гормональный фон: феминизация мужчин и проблемы с фертильностью у женщин

Влияние алкоголя на гормональный фон: феминизация мужчин и проблемы с фертильностью у женщин

Фото:freepik.com Специалист по лечению зависимостей Виталий Холдин, занимающий пост главного внештатного психиатра-нарколога Министерства здравоохранения Московской области, бьет тревогу: чрезмерное употребление алкогольных напитков способно привести к гормональному дисбалансу, вызывая у мужчин признаки феминизации, а у женщин – проблемы с репродуктивной функцией.

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