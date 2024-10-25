Появились кадры удара ФАБ-3000 по пункту дислокации ВСУ под Разливом

Кадры поражения бомбой ФАБ-3000 пункта временной дислокации ВСУ в ДНР опубликованы в Сети.Сообщается, что под бомбовый удар ВКС РФ попал ПВД 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе расположенного к западу от Курахово поселка Разлив.