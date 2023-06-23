КРЫМ ДОМА

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  • Валерий Махахей
    А пшеки не хотят вернуть земельку прирезанную им по доброте души Сталиным по итогам ВМВ !!!Поляки расщедрились:
  • Leon Dan
    Яблоня от яблока не далеко падает."Воровать в оборо...
  • Лев Добрый
    Ну что можно сказать про этого тупого мерзавца, мерзавец, ОН и есть мерзавец!👀😱👈🖕Поляки расщедрились:

«Слава Путину»: подписал важнейший Указ – рассказываю, какой и почему он сейчас реально так важен

«Слава Путину»: подписал важнейший Указ – рассказываю, какой и почему он сейчас реально так важен

Сегодня 172 прочитали Обстоятельства плачевные. Но! Есть несколько важных нюансов. И косвенно некоторые их них я уже отмечал прежде – тогда в комментариях люди посмеялись над моими предположениями, а теперь они оказываются совершенно верными.

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