«Слава Путину»: подписал важнейший Указ – рассказываю, какой и почему он сейчас реально так важен

Сегодня 172 прочитали Обстоятельства плачевные. Но! Есть несколько важных нюансов. И косвенно некоторые их них я уже отмечал прежде – тогда в комментариях люди посмеялись над моими предположениями, а теперь они оказываются совершенно верными.