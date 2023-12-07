Ветхий артефакт: российские учёные определили состав материала поясных пряжек древних кочевников хунну

Российские учёные выявили состав пряжек древнего кочевого народа хунну, найденных в Республике Тыва. Ввиду ветхости артефактов группа специалистов использовала целый ряд современных исследовательских методик для их изучения.
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