Бойцы из Новосибирска подбили очередной танк Abrams

Военнослужащие из Новосибирска подбили из танк Abrams из ПТРК и сделали на его фоне фото. В районе Бердычей под Авдеевкой бойцы 24 бригады специального назначения из Новосибирска подбили из ПТРК украинский Abrams американского производства, сообщили в телеграм-канале «Соловьев».