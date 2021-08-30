Что уничтожают религия и власть

Позитив для оптимистовРелигияЧто уничтожают религия и власть Взято из открытых источников. Иван Крамской. Христос в пустыне. Сегодня вечером прочитал антирелигиозную статью.Вернуться к статье154НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина52Мир Антихриста+ потребительство уничтожают любую веру в идеал и моральные нормы, превращая и партии, и церкви в пустые оболочки, имиджи... Как и людей...СергейСмотрел по TV передачу. В глухих джунглях живёт племя людей, раньше они верили богам. Когда извергался вулкан, люди думали что это боги гневаются, поэтому в племени почти никто не совершал преступления. А сейчас вулкан уснул и не извергается. Вождь племени рассказал. После того как их покинули боги, племя как сошло с ума, раньше боялись, разгневать богов, а сейчас совершают преступления, воруют, а иногда и убивают друг друга. Раньше в племени был сухой закон, а сейчас гонят самогонку из фруктов, пьют с утра до ночи.волька ибн алешасергей как нравятся тебе зажравшиеся попы весом по 200 кг обирающие пенсионеров жируюшие за счет прихожан ездиюшие на бентли купленные на украденные деньги прихожан или гундяев жруший на золоте который указывает не заниматься стяжательством так кому из этих попов верить.NatalyФигура Бога, сущность его божественной личности является ключевым Элементом мировоззрения т.н. авраамических религий (иудаизм, христианство, ислам). Мы живем в постхристианском мире, где, хотя бы в качестве обломков, но сохранились элементы христианского мировоззрения, в том числе и о Божественной Личности или, точнее, о Божественных Личностях триединого Бога.хочу уделить внимание теме гендера и пола в христианстве. Но только не на уровне премудростей богословия, а именно на уровне представлений людей малосведущих. Речь идет о представлениях о гендере и поле, которое может возникнуть при поверхностном ознакомлении с очевидным уровнем христианского мировоззрения в буквальном значении слова "очевидное". Прежде всего при рассматривании икон, а также вдумчивом восприятии ключевых имен и названий. По моему мнению, эти представления настолько запутанны, что могут дезориентировать людей в темах пола, гендера, отношений между мужем и женой, мужчинами и женщинами. Не знаю, обращали ли Вы внимание на то, что гендер двух ипостасей, Бога Отца и Сына Божьего, специально подчеркивается. Они несомненно мужчины согласно названиям. А вот у третьей ипостаси, Святого Духа вроде как нет гендера. Или в вопросе о гендере Святого Духа нет такой определенности, как в вопросах о гендере Бога Отца и гендере Сына Божьего. Эта неопределенность отображается в ключевых языках Святого Писания. Слово, обозначающее «Святой Дух», имеет грамматический мужской род на латыни (Spiritus Sanctus), в церковнославянском языке и, как следствие, в русском. Любопытно, что на иврите (רוח הקדש) и в прочих семитских языках (Ру́ах) — Святой Дух женского рода, в то время как в греческом (Агио Пне́вма — Άγιο Πνεύμα) — среднего. Следовательно, вполне можно предположить, что Святой Дух - такой же мужчина, как и Бог Отец, и Сын Божий. Т.е. вся Троица - это сплоченный мужской коллектив.Правда, мужчины в этом коллективе на иконах явно не брутальные, а какие-то весьма нежные, я бы сказала женоподобные, без усов и бороды. При этом хочу уточнить, что ни одна икона не рисовалась без использования канонического образца. Т.е. на иконах художественной, авторской "отсебятины" нет и не могло быть. Версия о том, что все трое в Троице мужчины, частично подтверждается тем, что практически все архангелы и ангелы имеют мужские имена, но также, как и члены Троицы, изображаются в виде очень нежных, безусых и безбородых юношей.В общем они как бы мужчины. Но, правда, при этом церковь утверждает, что у них нет пола и гендера. Конечно, есть и другие иконы с изображением Троицы. На них Бог Отец и Сын Божий явно мужчины, с усами и бородами, а Святой Дух - что-то воздушное, и бесполое, как и соответствующее название в греческом языке. И представлениях о Святом Духе, как о дыхании, дуновении (Агио Пне́вма — Άγιο Πνεύμα). А как же вариант, где Святой Дух женского пола, на основе семитских представлений, спросите вы? Увы, мои довольно длительные поиски не привели к успеху. Я так и не обнаружила икону, где бы Святой Дух был изображен как женщина... Не могу быть абсолютно уверена, но видимо их в принципе быть не должно или не может быть. И версия, что Святой Дух женского пола не прижилась в ортодоксальном христианстве. Следовательно Троица это либо союз трех нежных мужчин, либо союз двух мужественных мужчин и одного бесполого существа или существа среднего пола. По крайней мере, к такому выводу можно прийти при внимательном рассматривании соответствующих икон. Так или иначе, но в христианском представлении о божественном, Триедином Боге и мире ангелов нашлось место хоть какое-то место мужскому гендеру (полу), но не нашлось места гендеру (полу) женскому.СергейНу не все же попы жрут в три горла, и церковные деньги присваивают. Это как в советское время были коммунисты, такие как мой дед, верили в идею партии и честно служили народу. А другие вступали в партию, чтобы самим жилось лучше и воровать можно было безнаказанно прикрывшись партбилетом.Nataly))))Ну не все же попы жрут в три горла, и церковные деньги присваивают)))). тогда чем эти голодные болтуны сыты бывают если они не сеют не пашут на производстве( заводах фабриках) не горбатятся?NatalyВ 4 веке часть христианских иерархов решила отказаться от противостояния с Римской империей и пойти к ней на службу. Так возникла имперская церковь, которую, по моему мнению, только условно можно считать христианской. Не все существующие на то время христианские иерархи согласились на слияние с Римской империей. Началась беспощадная война "правильных" имперских христиан против "неправильных" христиан, которых "правильные" объявили инакомыслящими (еретиками). Если раньше "Благая Весть" (Евангелие) распространялось с помощью слова и личного примера, то с момента возникновения имперской церкви главным "евангелизатором" стал меч. Если раньше христиане гибли от рук палачей империи, то теперь они погибали от рук христианских палачей. Т.е. с возникновения имперской церкви преследование христиан не исчезло, а только усилилось. Теперь христиане начали уничтожать христиан. И христианской крови начало проливаться гораздо больше, чем во времена гонений на христиан 1-3 веков. Увы, но христиане убивают других христиан в интересах своих имперских церквей до сегодняшнего дня... У этой истории есть очень важный аспект: получается, что имперская церковь на протяжении более, чем одной тысячи лет проводила в "христианском мире" евгенический эксперимент по "выращиванию" новой породы людей: "христианского человека", основная черта которого - рабское подчинение своему патриарху (папе) и своему монарху (императору, королю, царю и т.п.). В любом случае "раб божий" должен был быть по совместительству рабом как светской, так и церковной власти. Нас в школе учили, что времена господства имперской церкви, т.е. Средние века - это времена феодализма, когда рабство, якобы, ушло в прошлое. А вот мне кажется, что не ушло, а только видоизменилось. Из персонального рабство стало всеобщим. И имперская церковь нужна была Риму для сохранения и модификации рабовладельческого строя. Поэтому нет ничего удивительного, что крепостной строй, возникший позже в христианских странах, был так похож на "классическое" т.е. античное рабство. Думаю, что стоит признать: церковь таки смогла вывести искусственного "христианского человека". Где-то к 13 веку эта порода людей господствовала в Европе. Но видимо у Бога большое чувство юмора. Пандемия чумы 14 века, которая унесла почти три четверти населения тогдашнего "христианского мира, довольно сильно "обнулила" результаты евгенистического эксперимента имперской церкви. Особенно ярых, которых верили в то, что они спасутся с помощью молитв и крестных ходов, чума унесла первыми. Искусственно выведенный "христианский человек" массово вымирал. И почти исчез. После завершения пандемии людей и прихожан просто осталось слишком мало и их пришлось больше ценить. И дать больше свободы. Так рождался европейский гуманизм. Но имперская церковь, конечно, не сдавалась. И после чумы, особенно в некоторых регионах, продолжалось уничтожение неправильных христиан. Чего только стоит "Молот ведьм" и т.н. "Охота на ведьм" 15 - середины 17 веков. Любопытно, что "охота на ведьм" была направлена именно против христианских женщин. Особенных женщин: сексуальных и своенравных. Женские христианские добродетели в Европе воспитывались с помощью уничтожения тех, кто не вмещался в прокрустово ложе церковной мизогинии. Генофонд сексуальных женщин систематически уничтожался. И ведь церковь таки добилась своего. Частично, но все-таки. Ей удалось снизить общий уровень сексуальности европейских женщин. У них слабее сексуальное возбуждение, которое медленнее возникает, они реже переживают оргазм, их сложнее удовлетворить... Ура, до превращения всех христианских женщин в монашек не дошло, но результат, как говорится на лицо. Есть масса женщин, которые буквально гордятся своей асексуальностью.Natalyсогласно учению христианской церкви идеальный секс - это секс без секса. Или полное отсутствие секса. Как и в раннем Средневековье, так и сейчас, христианам предлагается придерживаться принципов "целомудрия" и "девственности". Целому́дрие – 1) добродетель; непорочность, нравственная и телесная чистота; 2) девственность; 3) благоразумие. Де́вственность (де́вство) – одна из форм духовно-нравственной жизни, связанная с сознательным уходом от половой жизни ради: достижения духовно-нравственного совершенства, полноты Богообщения (как правило, в монашестве) осуществления жизни во Христе.В коллективном бессознательном людей христианской цивилизации буквально прописано, что асексуальность - это один из основных признаков потенциальной близости к Богу. Признак исключительности, богоизбранности.Поэтому в католицизме все священники отказываются от любых проявлений сексуальности и не имеют права ступать в брак. В православии ситуация немного мягче: обязательство вести "чистую", т.е. асексуальную жизнь берут на себя только монахи и т.н. "черное священство" (архиереи или высшее священство). Поэтому нет ничего удивительного, что некоторые мужчины и женщины нашей христианской цивилизации даже сейчас, после реабилитации секса, очень гордятся своей асексуальностью. Отрицание и уничтожение малейших признаком сексуальности среди христиан периодически было настолько сильным, что толкало их к идее оскопления Таким образом, чтобы быть хорошим христианином, нужно сознательно уходить от половой жизни ради полноты Богообщения. Иными словами, нужно отказаться от своей природной сексуальности и стать асексуальным. Под влиянием учения "отца церкви" Аврелия Августина Блаженного церковь напрямую связала секс и даже деторождение с первородным грехом. Задумайтесь о таком общеизвестном церковном термине, как "непорочное зачатие". Понимаете, что отрицание секса в умах церковников зашло настолько далеко, что они даже зачатие человека стали считать порочным? А ведь сейчас редко кто задумывается об этом. Но все, кто считает себя христианином, а это сейчас, наверное 99% жителей нашего региона, должны помнить и понимать, что церковь любое человеческое зачатие, даже зачатие, которое происходит в браке и любви, считает порочным. Согласно учению церкви за всю историю за всю историю человечества с момента грехопадения непорочное зачатие было только одно: непорочно был зачат только Сын Божий, Иисус Христос. При этом церковь специально подчеркивает, что зачатие происходило особым, противоестественным способом: без семени; мужскую роль при зачатии исполнял Бог Отец, но не сам, а посредством Святого Духа4, который явился в виде голубя; зачавшая Сына Божьего девушка Мария (Мириам) была богобоязненной, обладала особой нравственной и физической чистотой и сохранила девственность, не смотря на то, что уже какое-то время находилась в законном браке с Иосифом-плотником. Какое же мощное, явно невротическое отвращение нужно было испытывать к сексу и половому акту, чтобы описывать непрочное зачатие Иисуса Христа именно так, как это сделали "отцы церкви"! Их асексуальное воображение даже Богу не могло позволить совершить с Марией нормальный половой акт! А ведь Бог же безгрешен в принцие. Но не в эту сторону пошло воображение "сятых отцов". Я думаю, их, все-таки, привлекала тема соития и секса. Она спонтанно бродила в их воспаленном "асексуальном" мозгу. Ведь Иисус по их воле и по воле Бога вполне мог появиться иначе. Например, Бог мог бы создать Иисуса, которого считают вторым Адамом, так как же, как Он создал первого Адама, т.е. из праха?! Никакого секса, никаких физиологических деталей, только чистая Божья воля... И никакую женщину не нужно приплетать. Но нет, выбрали то, что выбрали... Возможно потому, что в обсуждении темы "непорочного зачатия" должны были присутствовать элементы того, что отрицается. Ведь подавленное либидо священников должно было удовлетворяться хоть чем-то...NatalyМарс - в римской мифологии бог войны и агрессии. В некоторых мифах супруг Венеры. Согласно этим представлениям Венера и Марс, являясь противоположностями, гармонически дополняют друг друга. Подобно тому, как дополняют друг друга Ян и Инь в китайской философии. Или как Шива и его супруга Шакти в индуистских представлениях. Стоит также вспомнить, что Венера и Марс семантически связаны с женским и мужским полами соответственно.Поэтому закономерно возникает вопрос, а сопровождался ли процесс осуждения и "реабилитации" Венеры какими то изменениями в отношении к Марсу, т.е. к войне и агрессии? Оказывается, что с Марсом в IV веке тоже произошли определенные изменения, но совсем не такие, как с Венерой. Если Венеру отвергли и осудили, то Марса замаскировали, легализовали и буквально подняли на щит. "Христианской" римской империи. В принципе, этого и следовало ожидать. Массовое сексуальное воздержание закономерно привело к резкому увеличению общей агрессивности. Так бывает всегда, потому что между сексом и агрессией существует взаимосвязь в виде обратной пропорциональности. Обратной пропорциональностью называют взаимосвязь между двумя величинами, при которой увеличение одной из них влечет за собой уменьшение другой во столько же раз. Все милитаризованные общества, от древней Спарты до СССР ограничивали секс для увеличения агрессивности населения. Шимпанзе бонобо миллионы лет тому назад научились с помощью секса уменьшать доводить уровень агрессии до минимума. И возможно, что именно этот шаг привел к возникновению Человека Разумного. Ведь в целом интеллектуальные люди менее агрессивны и чаще всего они явно проигрывают в силе и силе агрессии тем людям, о которых часто говорят: сила есть, ума не надо... Ничего удивительного в том, что после осуждения секса в христианской среде начал нарастать градус агрессии. Удивительно то, что религия любви к врагам своим превратилась в религию ненависти даже к самому ближнему. Как могло христианство, которое призывало к любви и, следовательно, было гораздо ближе к Венере, чем к Марсу, могло превратиться в одну из самых кровавых, воинственных и жестоких религий в истории человечества?! Ответ простой - христианство до его признания Римом и после - это два разных христианства. Дело в том, что что Римская империя больше трех веков пыталась вести борьбу с христианами. Их распинали и жгли, но это не помогало. И тогда империя в лице императоров Константина І Великого и Феодосия І Великого решила задушить христианство в своих объятиях. А империя всегда держится на агрессии, армии, войнах против внешних и внутренних врагов, т.е. символически на Марсе. Проповедь любви к врагам противоречит имперской идеологии. Империя нашла людей, которые создали имперский вариант христианства. Позже их назвали "отцами церкви". Точнее было бы их называть "отцами имперской церкви". Ведь церковь уже существовала больше трёх веков... Среди них был и Аврелий Августин Блаженный, который перво-наперво осудил Венеру и незаметно легализовал Марса, который был так нужен империи для продолжения бесчисленных войн. Конечно же, образ кровавого Марса сильно слишком контрастировал с проповедью любви и милосердия Иисуса Христа. Поэтому имперская церковь решила замаскировать свою подлинную марсианскую сущность. Для этого Марса переодели в "благочестивые" одежды. Так, церковное предание хранит легенду о том, что римский император Константин I Великий перед битвой со своим соперником Максенцием увидел в небе крест и слова «ἐν τούτῳ νίκα» ("сим победиши"). Константин принял это как добрый знак и победил. А потом вместе с Масенцием утвердил Миланский эдикт 313 года, который провозглашал принцип религиозной терпимости во всей Римской империи. Этот эдикт прекратил гонения на христиан и в дальнейшем способствовал превращению христианства в государственную религию Римской империи в 380 году при императоре Феодосии І Великом.АИАлена ИвановаСверху ПОМОГАЮТ думать и открыть талант, а не наоброт!(((((Майя MajaА дубины все вопросы задают КТО ПОМОГАЕТ И ПОЧЕМУ НЕ ВСЕМ и КАЖДОМУ , а ИЗБРАННЫМ;)АИАлена ИвановаВысшие силы помогают, я же уже написала. Они в действительности есть,проверено на практике!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! От недомыслия спрашивают!(((((((Майя MajaВходящие сегодня в церковь люди будут повышать требования к церкви, священнослужителям; будут возрастать медийность церкви, вовлеченность в ее деятельность. Что касается вопроса сотрудничества религиозных институтов и светской власти, то священнослужители разных вероисповеданий и конфессий считают, что любой религиозный деятель – не политик. В то же время человек без помощи государства не сможет выполнять все постулаты своей веры. Взаимодействие с государством должно быть правильным: сохранять аполитичность, в то же время сотрудничать, соблюдая дистанцию.Сергей ЛепеховБред умалишённого. "Светлые священники" - какие "светлые священники"? Любой, кто вещает о "Боге всемогущем", при этом ни разу не видев его воочию и каждый раз бормоча что-то невразумительное в ответ на вопрос, что же этот самый "бог" из себя представляет - либо лжец, либо душевнобольной...Михаил добрый маргиналА при чем тут попы и вера. Верят все кто в сталина ,кто в Ленина ,кто в Путина это тоже секты))))Комментировать
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