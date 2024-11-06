С утречком добрым!❄️ Осенним, чудесным! Пусть оно будет Прекрасным и нежным. Пусть много доброго Утром случится! Утро в прекрасный Денёк превратится!☀️.
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С утречком добрым!❄️ Осенним, чудесным! Пусть оно будет Прекрасным и нежным. Пусть много доброго Утром случится! Утро в прекрасный Денёк превратится!☀️.