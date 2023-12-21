Врач Умнов: овощи и льняная каша помогут при простуде, терапевт Андреева рассказала о пользе куриного супа и перца

Часто во время простуды и гриппа совсем не хочется есть. Однако, как рассказал хирург Александр Умнов, очень важно в этот период обеспечить себе трёхразовое питание, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам и микроэлементам.
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