🚗 Повторная тонировка авто обернулась для крымчанина тремя сутками ареста В Евпатории сотрудники ГИБДД остановили автомобиль: тонировка стёкол не соответствовала нормативам.
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🚗 Повторная тонировка авто обернулась для крымчанина тремя сутками ареста В Евпатории сотрудники ГИБДД остановили автомобиль: тонировка стёкол не соответствовала нормативам.