Тульские десантники штурмом взяли опорник ВСУ на Северском направлении

Подразделения гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ на Северском направлении СВО.
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