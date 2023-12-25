Глава ЦБ Набиуллина: экспортеры в ноябре продадут 100% валютной выручки

В октябре доля чистой продажи валютной выручки экспортеров увеличится и достигнет 100%. Кроме указа президента России на этот процесс повлияли рост цен на нефть, выплата дивидендов и другие факторы, заявила РБК глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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