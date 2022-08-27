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Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в ДНР

ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку снарядами калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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