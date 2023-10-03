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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек Камеруна Нгамале: «Для меня важно показать партнерам по сборной, что жизнь в России хороша»

Хавбек Камеруна Нгамале: «Для меня важно показать партнерам по сборной, что жизнь в России хороша»

Игра пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. «У меня будет возможность остаться здесь подольше.

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