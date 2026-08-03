Британцы учатся воевать с русскими в деревне. Тренировки идут полным ходом

Городские сражения — "определяющая форма войны XXI века". Британские военные готовятся ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Красный дым поднимается над заброшенным зданием на окраине Амстердама.
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